الزاملي: تضمين إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية بقانون الدعم الطارئ

2022/06/08 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، تضمين فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية بقانون الدعم الطارئ. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أكد تضمين فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقترح من اللجنة المالية النيابية.

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