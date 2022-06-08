تفاصيل لقاء الكاظمي مع قائد حلف الناتو الجديد

2022/06/08 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقائد الجديد لبعثة حلف الناتو في العراق.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له".

وأضاف البيان ان "الكاظمي ناقش مع الوفد عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والسبل الكفيلة لتطويره وتجاوز اية مصاعب قد تواجهه".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير كفاءتها على المستوى المؤسساتي، ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية".

من جانبه بين رئيس بعثة حلف الناتو "أهمية العلاقة مع العراق؛ كونه بلداً محورياً في المنطقة والعالم"، مبينا أن "استقراره سينعكس إيجاباً على الاستقرارين الإقليمي والدولي، مثمنا الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الاطار".

وأشار إيانوتشي إلى "استعداد بعثته للعمل على وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية".

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