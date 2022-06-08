بدء جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الدعم الطارئ بحضور 273 نائباً

2022/06/08 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفتتح البرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة 11 من الفصل التشريعي الأول بحضور 273 نائباً".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

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