مدرب وطني اليد: أعمل على احتراف اللاعبين في مصر

2022/06/08 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة اليد، شريف مؤمن، أنه يعمل على احتراف اللاعبين في مصر.وقال مؤمن في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، “نعم افتخر بوجودي على رأس المنظمة العراقية واعلم تماما مدى اهمية كوني على رأس الهرم واسعى لنقل الثقافة المصريه الخاصة بكرة اليد المصرية المتطورة ودمجها مع الثقافة العراقية المجتهدة والتى […]

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