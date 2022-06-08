ابتداءً من الغد .. “ميتا” الاسم الرسمي لفيسبوك في “وول ستريت”

2022/06/08 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لـ «فيسبوك»، أنها ستغير رمز مؤشر الأسهم الخاص بها في وول ستريت إلى «META» قبل افتتاح السوق الخميس 9 يونيو/حزيران، بعد أن كان الشعار FB مستمراً طوال الفترة الماضية منذ أن أعلنت ميتا تغيير علامتها التجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معللة ذلك بأنه جزء من طموحاتها خارج وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج اهتماماً خاصاً ببناء منظومة «ميتافيرس» الثورية في العالم الافتراضي.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستغير رمز مؤشر أسهمها إلى «MVRS» اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن في أواخر نوفمبر، صرّحت بأنها ستؤجل التعديل إلى 2022، وأشارت ميتا إلى أنه لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانب مساهمي الشركة، في ما يتعلق بتغيير رمز المؤشر.

وفي نوفمبر أعلن مارك زوكربيرج أنه تم تغيير اسم الشركة إلى «ميتا»، في قرار يعبر عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسما غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط للضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي.

يومها، قال الرئيس التنفيذي زوكربيرج «أن metaverse هو الاسم الجديد، من الآن فصاعدا، سنكون ميتافيرس، وليس فيسبوك».وكلمة «ميتا» تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني «بعد».



وأفاد زوكربيرج بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على «metaverse»، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.



(وكالات)

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