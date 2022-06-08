2022/06/08 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴 نفـــــــي تنفي وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة الى وكيل الوزارة الست طيف سامي ومزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب السيد حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين.وتؤكد الوزارة ان مايتم تداوله في مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيحة ، وان كتاب وزارة المالية بشأن صرف مستحقات المحاضرين واضح وصريح .كما تدعو الوزارة […]

ظهرت المقالة المالية تنفي تصريحات منسوبة إلى “طيف سامي” حول ردها على حاكم الزاملي أولاً على ايرث نيوز.

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