2022/06/08 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت هناك مبادرة لمجموعة الاتصال العربي إثر زيارتهم إلى موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن عن إطلاق مبادرة لتنشيط مجموعة الاتصال العربي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن عن إطلاق مبادرة لتنشيط مجموعة الاتصال العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).