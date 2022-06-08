الأغنية الملتزمة المغربية ـــ تجربة سعيد المغربي - محمد شقير

2022/06/08 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_شقير الأغنية المغربية الملتزمة ـــ السعيد المغربي نموذجا ــــ الذكتور محمد شقير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتبطت الأغنية الملتزمة (أو السياسية) في الوطن العربي بنضالات الحركات التحررية، سواء من ربقة الاستعمار أو لمواجهة قمع سلطات الاستقلال التي كانت تنته ......





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