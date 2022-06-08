البرلمان العراقي يعقد جلسته للتصويت على قانون الدعم الطارئ.. اليوم

2022/06/08 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عقد البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، جلسته بحضور 273 نائباً للتصويت على قانون الأمن الغذائي الطارئ.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان ورد الى وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (11) للدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول بحضور 273 نائباً”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، بما فيها تحالف “فتح” الذي كان معترضا على بنوده.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

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