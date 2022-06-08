الصحة العالمية: إصابات جدري القردة تجاوزت الـ 1000 حالة حول العالم

2022/06/08 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن إصابات جدري القردة تجاوزت الـ 1000 حالة حول العالم. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إنه "لدينا إضافة لعدد الإصابات 1600 حالة مشتبه بها من جدري القردة، بينها 1400 في أفريقيا و66 حالة وفاة".

وعددت المنظمة، اليوم الأربعاء، الدول التي يتوطن فيها المرض أفريقياً، وهي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو (الكونغو- برازافيل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والغابون وساحل العاج، إضافة إلى غانا حيث تم رصده في الحيوانات فقط.

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