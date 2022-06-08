2022/06/08 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة وثائق: إيرث نيوز تنشر النص النهائي لمشروع قانون “الأمن الغذائي” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق: إيرث نيوز تنشر النص النهائي لمشروع قانون “الأمن الغذائي”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق: إيرث نيوز تنشر النص النهائي لمشروع قانون “الأمن الغذائي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).