الأردن: توقيع إعلان إقليمي مشترك للتعاون بشأن تبادل مصادر الطاقة البديلة

2022/06/08 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت 40 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقارة أوربا، الأربعاء، إعلانًا إقليميًا مشتركًا في الأردن، للتعاون في تبادل مصادر الطاقة البديلة وتعزيز نهج الاقتصاد الأخضر في ظل الأزمات المتتالية في المناخ وتأثيرات استخدام الوقود الأحفوري.

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