2022/06/08 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== ها هم عيون العراق رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوجهون ضربة اربكت العدو، بعد أن تمكنوا من رصد مجموعة إرهابية خطرة جداً تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وجاءت العملية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة […]

ظهرت المقالة مواجهة “شرسة” مع داعش..



قصف جوي وإنزال في صحراء الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

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