"iOS 16".. هذه الأجهزة "محرومة" من تحديث أبل المنتظر

2022/06/08 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة آبل الأميركية، الثلاثاء، عن نظامها الجديد "إيوس16" والذي ضمنته تحديثات مهمة، تتعلق بشاشات القفل وطريقة إرسال الراسئل النصية، وميزات أخرى نزولا عند طلب المستتخدمين.

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