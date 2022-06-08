قضاء الإقليم وطعنه بالقضاء الاتحادي

2022/06/08 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

​العجب كل العجب من التطاول من هم في

المستوى الأدنى على من هم في المستوى

الأعلى، وخير دليل ان القضاء التابع

للإقليم يطعن بالقضاء الاتحادي الذي

يكون تابع له.



ونسوا ان شرعيتهم مستمدة

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