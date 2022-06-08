اشراقة كانون تعلن موقفها بشأن التصويت على قانون الأمن الغذائي

2022/06/08 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة إشراقة كانون، اليوم

الأربعاء، عدم الدخول لجلسة مجلس

النواب المخصصة للتصويت على قانون

الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.





وقالت ‎الكتلة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "كنا نأمل من الق

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