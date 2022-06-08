بعد تصريحاته عن سجل السعودية في حقوق الإنسان ومقتل خاشجقي.. لاعب غولف أمريكي يعتذر

2022/06/08 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب الغولف الأمريكي الفائز بست بطولات كبرى في تاريخه، فيل ميكلسون، مرارا أنه لا يتغاضى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا في الوقت الذي اعتذر فيه مجددا عن "جرح" المشاعر الذي سببته تصريحاته المثيرة للجدل حول الحكومة السعودية

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