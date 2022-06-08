2022/06/08 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الصدر في أول تعليق بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر في أول تعليق بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر في أول تعليق بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).