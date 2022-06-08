السيد الصدر يقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب في تطبيق قانون الأمن الغذائي

2022/06/08 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، شكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب في تطبيق قانون الأمن الغذائي.يتبع ..

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