"نعرفهم بالاسم".. الجيش الإسرائيلي يكشف بالصور موقعا "على الحدود" لحزب الله

2022/06/08 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، النقاب عما وصفه بـ"موقع استطلاع أمامي" جديد لحزب الله لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية "يعمل تحت غطاء".

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