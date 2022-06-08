2022/06/08 | 18:49 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان
لحقوق الفقراء ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: قانون "الأمن الغذائي" انتصار لحقوق الفقراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الزاملي: قانون "الأمن الغذائي" انتصار
لحقوق الفقراء ..
وسنتابع آلية صرف
المبالغ المرصودة فيه
الزاملي يؤكد : مجلس النواب ماض في اصدار
التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين
بارك "حاكم الزاملي"، النا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: قانون "الأمن الغذائي" انتصار لحقوق الفقراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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