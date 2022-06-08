2022/06/08 | 18:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الزاملي: قانون "الأمن الغذائي" انتصار

لحقوق الفقراء ..



وسنتابع آلية صرف

المبالغ المرصودة فيه

الزاملي يؤكد : مجلس النواب ماض في اصدار

التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين

بارك "حاكم الزاملي"، النا

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