البرلمان يُصوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

2022/06/08 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب إن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".ويتجاوز اجمالي المبلغ المخصص للقانون 25 تريليون دينار.

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