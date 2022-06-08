مكافأة صينية مجزية لكل معلومة حول تهديد “الأمن القومي”

2022/06/08 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الصين مكافأة قد تصل إلى 14 ألف يورو أو ربما أكثر لقاء كل مساعدة لمكافحة التهديدات التي تطال “الأمن القومي”، حسبما أفادت صحيفة “ليغل ديلي” Legal Daily الرسمية نقلًا عن بيان حكومي.

وتُعدّ هذه المبادرة الصينية الأحدث لمحاربة محاولات التجسس وأي نفوذ أجنبي غير مرغوب فيه.

وأشارت “ليغل ديلي” الثلاثاء إلى أن الأشخاص “الذين لعبوا دورًا رئيسيًا أو قدموا مساهمة كبيرة في مكافحة أو وقف أو معاقبة الأفعال التي تضع الأمن القومي في خطر” سيحصلون على ما يتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف يوان (أي بين 4200 و14 ألف يورو).

وقد ينال الذين يقدمون “مساعدة مهمة جدًا” مبلغًا أكبر، حسبما أفادت الصحيفة نقلًا عن وزارة الأمن العام.

تعرض السلطات الصينية منذ عدة أعوام مكافآت، لكنها هذه المرة تسعى إلى جعل هذه الممارسة عادية، بحسب الصحيفة الرسمية.

وقالت الوزارة للصحيفة إن هذا الإجراء يسمح “بشحذ حماسة الجمهور الأوسع” بهدف “مساعدة (السلطات) في مجال الأمن القومي”.

وتدعو الصين بانتظام مواطنيها، في وسائل الإعلام أو عبر الملصقات على المباني، إلى الحذر في مواجهة المخاطر الحقيقية أو المتصورة للإضرار بالأمن القومي.

ونشر التلفزيون الرسمي “سي سي تي في” في نيسان/أبريل رسومًا بيانية تطلب من المواطنين توخي الحذر ضد الجواسيس المحتملين لا سيما الأشخاص الذين يدّعون رغبة في بدء علاقة عاطفية مثلًا.

والتهم المتعلقة بـ”الأمن القومي” غامضة ونادرًا ما تُحدّد السلطات الطبيعة الدقيقة للجرائم المرتكبة.

غير أن الصين تستخدم ذلك ضد رعايا أجانب، خصوصًا في فترات التوتر الدبلوماسي.

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