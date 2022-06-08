2022/06/08 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ يؤكد استفاقته بفوز مهم على الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/08 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ يؤكد استفاقته بفوز مهم على الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ يؤكد استفاقته بفوز مهم على الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).