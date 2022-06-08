“بعملية نوعية”.. الإعلام الأمني يعلن مقتل إرهابي والقبض على خمسة آخرين بصحراء الرطبة

2022/06/08 | 18:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابي والقبض على خمسة آخرين بصحراء الرطبة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجّهوا ضربة أربكت العدو، بعد أن تمكنوا من رصد مجموعة إرهابية خطرة جداً تشكل مفرزة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار”.

وأضافت، أنه “تم التنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وتزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن الوكر الذي كان فيه عناصر هذه المفرزة، اذ دكت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر”، مشيرة الى أن “طيران الجيش شرّع بتنفيذ عملية إنزال جوي لجهاز مُكافحة الإرهاب على المكان المستهدف، حيث عثرت القوة على جثة إرهابي، فيما ألقت القبض على ارهابي جريح جراء الضربات الموجعة”.

وتابعت أن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ملاحقة عجلة حمل بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات، وقد تمكنت القوة من جلبهم مطاطئين رؤوسهم بالخزي والعار”.



وأكدت أن “نتائج هذه العملية التي جاءت بمعلومات مؤكدة من وكالة الاستخبارات، قتل إرهابي والقاء القبض على خمسة آخرين”، لافتة الى أن “هذه العملية تعد من العمليات النوعية بكل المقاييس وتطورا كبيرا في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية ووضع الخطط السريعة والدقيقة”.

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