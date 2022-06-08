الصدر يقترح تشكيل لجنة لمنع التلاعب بتطبيق قانون الأمن الغذائي

2022/06/08 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة برلمانية رقابية .

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