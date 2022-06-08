2022/06/08 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى بيان صحفي حول التصويت على قانون الامن الغذائي : ————————————— قدمنا مجموعة مقترحات على قانون الامن الغذائي تراعي توفير التخصيصات اللازمة لتلبية المصالح الحيوية والعامة وتغلق منافذ الهدر والفساد المالي وتتماشى مع قرارات المحكمة الاتحادية ولكن للاسف لم يتم الاستماع لتلك المقترحات والتي كانت تركز على : 1.ان يتم تشريع قانون لكل […]

ظهرت المقالة “قانون الدعم الطارئ”..



برلماني منزعج: تجاهلوا مقترحاتنا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قانون الدعم الطارئ”.. برلماني منزعج: تجاهلوا مقترحاتنا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قانون الدعم الطارئ”.. برلماني منزعج: تجاهلوا مقترحاتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).