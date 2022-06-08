النزاهة: استقدام مدير عام في وزارة الإعمار والإسكان

2022/06/08 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحق

المدير العام لدائرة المباني التابعة

لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات

العامَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة

أكَّدت، خلال بيان تلقته وكا

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