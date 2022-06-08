2022/06/08 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

إذا كُنتَ لا تزال لديك هواية مشاهدة

الفضائيات مثل جنابي، سوف تلاحظ أنّ

النائب أحمد الجبوري، وهو غير أحمد

الجبوري الشهير بـ"أبو مازن"، قد أثبت

لنا، مشكوراً، أن ما يجري في هذه البلاد

نوع

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