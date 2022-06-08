2022/06/08 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

هذه البلاد تعيش منذ شهور التكهنات وضرب

الأخماس في الأسداس، ومحاولة الالتفاف

على سؤال يطرحه المواطن البسيط؛ لماذا

لا تتشكل الحكومة، دون أن يعرف هذا

المواطن المبتلى ما الذي سيحصل؟..

بال

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