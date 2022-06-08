2022/06/08 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

اقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب في تطبيق قانون الأمن الغذائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).