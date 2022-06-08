احذر.. علامات الإصابة تدل على الإصابة بأورام الدماغ

2022/06/08 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتبر الدماغ أكثر أعضاء الجسم حساسية، وعندما يؤثر الورم السرطاني على الدماغ، يمكن أن يكون له تأثير ضار على وظيفته، وكذلك على صحتنا، نتيجة لذلك، يصبح من الضروري الابتعاد عن الأساطير ونشر الوعي حول أورام المخ، تشمل مفاتيح النجاة من أورام الدماغ الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة وخطة علاج متابعة مناسبة، وبمناسبة اليوم العالمي […]

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