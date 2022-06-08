سهيل المزروعي: رفع أسعار الوقود والكهرباء

2022/06/08 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن رفع أسعار الوقود والكهرباء يعد "ضروريًا" للإصلاحات في قطاع الطاقة، لافتا إلى تحديات أزمة الطاقة العالمية.

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