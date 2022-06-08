نائب يعلق عضويته باللجنة المالية احتجاجاً على قانون الامن الغذائي:

2022/06/08 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق عضو اللجنة المالية النيابية

النائب مصطفى سند، اليوم الاربعاء،

عضويته في اللجنة احتجاجاً على

"التلاعب" بفقرات قانون الدعم الطارئ

للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس

النواب العراقي.

وقال سند خلا

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