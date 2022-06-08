استقدام مدير عام في وزارة الإعمار والإسكان بشأن

2022/06/08 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن موضوع قيامها بإصدار أمر بإيفاد وهمي لمحافظتي كركوك ونينوى؛ لغرض تغطية مصاريف نقلها جواً ؛ بالرغم من عدم وجود مشاريع تحتاج للمتابعة فيهما".

وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بعد اطلاعها على ملف القضية، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وأشارت إلى أنه "تنص المادة 331 على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".



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