وكالة سلامة الطيران الأوروبية تكذب وزير النقل: حظر الخطوط الجوية العراقية مستمر

2022/06/08 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران العراقي لديها قصور واضح في جوانب التدقيق والرقابة على التشغيل الامن.

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