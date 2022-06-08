خام برنت يقفز لأكثر من 123 دولاراً للبرميل

2022/06/08 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقفزت أسعار النفط العالمية لما فوق 123 دولاراً للبرميل اليوم بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزون الخام الاحتياطي هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ 1987.وسجل سعر خام برنت 123.44 دولاراً للبرميل، فيما استقر سعر الخام الأميركي عند 122 دولاراً للبرميل.

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