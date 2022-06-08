توجيهات من شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك بشأن البطاقة الوقودية

2022/06/08 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك، اليوم الاربعاء، توجيهات بشأن البطاقة الوقودية.وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تعتمد البطاقة الوقودية الالكترونية الموحدة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس الموافق : ٩ / ٦ ولغاية ١٦ / ٦ / ٢٠٢٢”.واضافت “يكون تجهيز كما يلي”: 1- سيارات الخصوصي بواقع ( ٥٠ […]

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