2022/06/08 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الصدر في بيان ، اليوم ، (8 حزيران 2022)، إنه “يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي إنتصارا آخر لفسطاط الإصلاح.



وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة”.

واستدرك قائلاً: “لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية”.

وأضاف، “من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت القمة الشعب مرة أخرى.



وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : لن أتهاون في كشف من يتلاعب برزق الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : لن أتهاون في كشف من يتلاعب برزق الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).