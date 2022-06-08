خلية الإعلام الأمني تُلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة الصيرفـة 

2022/06/08 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

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وقالت الخلية في بيان اليوم (8 حزيران 2022)، إنه “من خلال التنسيق العالي بين مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة – كركوك تم القاء القبض على عصابة اجرامية قامت بالسطو المسلح على محلات ومنافذ الصيرفة داخل مدينة كركوك وسرقة مبالغ مالي من احد المنافذ في محافظة كركوك، ومن خلال الجهد الفني تم التوصل الى معلومات اولية عن عناصر العصابة الاجرامية وبعد مفاتحة الجهات القضائية بالمعلومات والادلة الثبوتية تم اصدار مذكرات قبض بحق المطلوبين”.

وأضافت الخلية، “حيث شرعت مفارز المديرية وبالتنسيق مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك لملاحقة العصابة حيث والقبض عليهم داخل مركز مدينة كركوك ومن خلال التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بتنفيذهم للجريمة والتخطيط للعملية قبل تنفيذها وذلك من خلال مراقبة المنفذ وتحديد نقاط الضعف وتوزيع الادوار بين افراد العصابة”.

وتابعت، أنه “جرى تدوين اقوالهم قضائيا واجراء كشف الدلالة لموقع الحادث لغرض اكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكملت الخلية، “يبقى رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن على العهد الذي اتخذته على عاتقها بأن تبقى بقيادتها ورجالها العيون الساهرة على حفظ الامن في عراقنا الحبيب وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بامن البلد”.

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