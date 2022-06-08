بعد اعلان لادارة الطاقة الامريكية.. خام برنت يسجل قفزة في الاسعار

2022/06/08 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل سعر خام برنت 123.44 دولاراً للبرميل .

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