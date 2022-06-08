شاهد.. قتلى ومصابون جراء خروج قطار ركاب عن مساره في إيران

2022/06/08 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الهلال الأحمر الإيراني على تويتر إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون بعد خروج قطار ركاب عن مساره في شرق إيران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.قالت وكالة IRNA إن القطار كان يقل 348 راكبًا عندما اصطدم بحفار على القضبان.

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