2022/06/08 | 20:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هزّت جريمة أخلاقية الشارع المصري في اليومين الماضيين بعد اتهام عامل في مطعم بالساحل الشمالي بتصوير السيدات في دورات المياه.وانشغل الرأي العام في مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي بالواقعة التي كشفتها عن طريق الصدفة سيدة تدعى “نسرين”، معتبرين أنها جريمة أخلاقية مكتملة الأركان تستدعي إنزال أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، فضلاً عن […]

ظهرت المقالة جريمة أخلاقية هزّت مصر..



هذه احداثها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة أخلاقية هزّت مصر.. هذه احداثها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة أخلاقية هزّت مصر.. هذه احداثها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).