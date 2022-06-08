"لا يمكنه الرحيل" الآن.. "شغف" ليفاندوفسكي لا يزحزح بايرن ميونيخ

2022/06/08 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ البوسني، حسن صالحميدجيتش، التأكيد على موقف النادي الألماني من رحيل هدافه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مؤكداً أنه لا يمكنه الرحيل عن بايرن حتى ينتهي عقده العام المقبل.

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