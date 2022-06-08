بالجدول.. خبر برس (واخ) تنشر النسخة النهائية لقانون الدعم الطارئ

2022/06/08 | 20:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تنشر وكالة خبر برس (واخ)، قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” بنسخته النهائية، والتي تم التصويت عليها اليوم الأربعاء.

وصوت البرلمان، اليوم، على قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” بالمجمل.

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