قضاء بصلاح الدين يمهل أصحاب المواشي 24 ساعة لرفع حظائرهم

2022/06/08 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- صلاح العبيديأمهلت قائمقامية قضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أصحاب المواشي مدة 24 ساعة لرفع حظائرهم عن المدينة حفاظا على صحة المواطنين.وأوضح قائمقام قضاء الدور مقصود شهاب، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كثرة التجاوزات من قبل مربي الاغنام والمواشي أثرت على الصحة العامة للمواطنين في القضاء"، مبينا أن "منظمة الصحة العالمية أشارت الى أن وجود المواشي داخل المدن يعرّض المواطنين للأوبئة والأمراض، وخاصة مرض الحمى النزفية التي انتشرت مؤخرا في عدد من المحافظات".وأضاف، أن "وجود المواشي والاغنام داخل قضاء الدور دفع المواطنين للتذمر وتقديم الشكاوى من اجل إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة"، مؤكدا أن "الإدارة المحلية في القضاء قررت إعداد خطط لإزالة تجاوزات أصحاب المواشي والاغنام على المدينة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها". وأشار إلى أن "الخطط تتضمن منع تربية المواشي والاغنام داخل المدينة، ومصادرة المواشي بصورة فورية وفرض عقوبات على المخالفين"، داعيا "اصحاب المواشي الى رفع حظائرهم الموجودة داخل المدينة بمدة أقصاها 24 ساعة، كما دعا مختاري المناطق السكنية الى احصاء أصحاب الحظائر وتبليغهم الفوري برفع حظائرهم"، مشددا على أنه "يتحمل كل من المختار ومربي المواشي التبعات القانونية كافة في حال امتناعهم عن تنفيذ القرار".

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