الخارجية الروسية تحذر من خطورة ضخ “الناتو” الأسلحة إلى مولدوفا

2022/06/08 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ضخ مولدوفا بأسلحة “الناتو” من غير المرجح أن يلبي تعزيز أمنها.جاء ذلك في بيان صحفي لها، حيث قالت: “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رأينا كيف تحاول مولدوفا جاهدة الضغط من أجل تعاون أكثر نشاطا وفعالية مع “الناتو”… بطبيعة الحال، فإن تعزيز […]

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