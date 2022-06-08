التعادل يحسم مواجهة النفط والجوية

2022/06/08 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة النفط وضيفه القوة الجوية، التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز، التي احتضنها ملعب النفط وسط حضور جماهيري متوسط.

وبهذا التعادل رفع القوة الجوية رصيده إلى 65 نقطة، فيما ظل النفط سادسا برصيد 57 نقطة.

وغابت الفرص والمحاولات عن مجريات اللقاء، الذي أقيم وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة التي أثرت على أداء اللاعبين.

ولم يظهر لاعبو القوة الجوية بالصورة المطلوبة، وبقي المهاجم علاء عباس وحيدا في المقدمة دون مساندة في ظل تراجع صفاء هادي وإبراهيم بايش إلى الخلف.

وفي المقابل قدم وليد كريم نجم النفط مستوى مقنع طوال دقائق اللقاء.

وعلى الرغم من التغييرات الكثيرة التي طرأت على تشكيل الفريقين في الشوط الثاني إلا أن النتيجة بقيت على حالها، لتنتهي على وقع التعادل السلبي.

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