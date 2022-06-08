وزيرة الخزانة الأمريكية: 8% تضخم غير مقبول

2022/06/08 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء: «إن معدل التضخم السنوي الحالي البالغ 8% غير مقبول للولايات المتحدة ومستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم هو هدف ملائم».

وأبلغت يلين لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي أنه من المهم مواصلة خفض العجز وسط البيئة التضخمية الحالية، واستبعدت أن يظل التضخم مشكلة في الأمد الطويل.

وقالت أيضاً: «إن عبء الدين الأمريكي سيبقى تحت السيطرة بشكل كامل على مدار العقد القادم».

(رويترز)

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