عمرها 20 عاما.. تفاصيل معاهدة الصداقة

2022/06/08 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن مدريد "تأسف" لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، بعدما غيرت مدريد موقفهاK من قضية الصحراء الغربية ليتماشى مع الموقف المغربي.

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